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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 08:49  •  15984 просмотра

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Российские оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия на островах вдоль левого берега Днепра на Херсонщине. За сутки произошло семь боевых столкновений, но противник не имеет значительных успехов, сообщил представитель ОСУВ «Таврия».

Российские оккупанты пытаются как-то приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра Херсонщины вдоль левого берега.

Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

Большинство боевых столкновений у нас происходит на Херсонском направлении. За вчерашние сутки их там было сразу семь. Надо заметить, что они происходят уже не в районе села Крынки, как все привыкли, что только там наш плацдарм... россияне пополняют свой личный состав, пытаются как-то приступать к штурмовым действиям на других островах на левом берегу Днепра вдоль левого берега Днепра. Все эти семь штурмовых действий были направлены по разным островам на левобережье Днепра, как восточнее Крынок, так и недалеко от Херсона, малыми пехотными группами с применением лодок

- рассказал Лиховой. 

По его словам, несколько дней назад был уничтожен целый склад лодок, плавсредств, чем была ослаблена российская логистика.

Хотя по статистике очень много штурме на левобережье Днепра, но противник там успехов фактически не имеет

- добавил Лиховий.

Дополнение

Лиховий сообщал, что российские оккупанты значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра на Херсонщине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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