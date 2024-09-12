Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

Российские оккупанты пытаются как-то приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра Херсонщины вдоль левого берега.

Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

Большинство боевых столкновений у нас происходит на Херсонском направлении. За вчерашние сутки их там было сразу семь. Надо заметить, что они происходят уже не в районе села Крынки, как все привыкли, что только там наш плацдарм... россияне пополняют свой личный состав, пытаются как-то приступать к штурмовым действиям на других островах на левом берегу Днепра вдоль левого берега Днепра. Все эти семь штурмовых действий были направлены по разным островам на левобережье Днепра, как восточнее Крынок, так и недалеко от Херсона, малыми пехотными группами с применением лодок - рассказал Лиховой.

По его словам, несколько дней назад был уничтожен целый склад лодок, плавсредств, чем была ослаблена российская логистика.

Хотя по статистике очень много штурме на левобережье Днепра, но противник там успехов фактически не имеет - добавил Лиховий.

Дополнение

Лиховий сообщал, что российские оккупанты значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра на Херсонщине.