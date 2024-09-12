Окупанти намагаються приступати до штурмових дій на островах на лівому березі Дніпра - речник ОСУВ "Таврія"

Російські окупанти намагаються якось приступати до штурмових дій на островах на лівому березі Дніпра Херсонщини вздовж лівого берега.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.

Більшість бойових зіткнень у нас відбувається на Херсонському напрямку. За вчорашню добу їх там було одразу сім. Треба зауважити, що вони відбуваються вже не в районі села Кринки, як всі звикли, що тільки там наш плацдарм… росіяни поповнюють свій особовий склад, намагаються якось приступати до штурмових дій на інших островах на лівому березі Дніпра вздовж лівого берега Дніпра. Всі ці сім штурмових дій були спрямовані по різних островах на лівобережжі Дніпра, як східніше Кринок, так й неподалік Херсона, малими піхотними групами із застосуванням човнів