Оккупанты пытаются перебрасывать войска за реку Жеребец - спикер ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Россияне перебрасывают войска за реку Жеребец, чтобы создать угрозу ВСУ. На Лиманском направлении оживились штурмовые действия, враг использует легкую мототехнику.
Оккупанты на Лиманском направлении пытаются перебрасывать войска, в том числе и за реку Жеребец, чтобы создавать угрозу украинским военным. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.
Детали
На Лиманском направлении россияне пытаются перебрасывать войска, в том числе и за реку Жеребец и создавать нам угрозу. Там очень оживились и участились российские штурмовые действия. Лиманское направление вышло на второе место по количеству боевых столкновений, ведь такого давно не было. Соответственно оккупанты пытаются там что-то развивать
Он отметил, что российские оккупанты все чаще начали пересаживаться на легкую мототехнику и Лиманское направление относительно удобно для такой техники, чтобы гонять там по полям.
Дополнение
66 отдельная механизированная бригада имени Мстислава Храброго сообщала 21 апреля, что россияне использовали "пасхальное перемирие" для расчистки прохода через реку Черный Жеребец, чтобы возобновить наступление.
Командир экипажа беспилотных авиационных комплексов ОЗБССП "Тайфун" НГУ с позывным "Скиф" сообщал, что за последний месяц активно возросло количество российских наступлений на Покровск в Донецкой области. Враг использует мотоциклы, которые стали становиться основой их тактики наступления.