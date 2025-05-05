Окупанти намагаються перекидати війська за річку Жеребець - речник ОСУВ "Хортиця"

Окупанти на Лиманському напрямку намагаються перекидати війська, в тому числі й за річку Жеребець, щоб створювати загрозу українським військовим. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі одного з українських телеканалів, пише УНН.

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На Лиманському напрямку росіяни намагаються перекидати війська, в тому числі й за річку Жеребець й створювати нам загрозу. Там дуже пожвавішали та почастішали російські штурмові дії. Лиманський напрямок вийшов на друге місце за кількістю бойових зіткнень, адже такого давно не було. Відповідно окупанти намагаються там щось розвивати - розповів Трегубов.

Він зазначив, що російські окупанти все частіше почали пересідати на легку мототехніку й Лиманський напрямок є відносно зручним для такої техніки, щоб ганяти там по полях.

Доповнення

66 окрема механізована бригада імені Мстислава Хороброго повідомляла 21 квітня, що росіяни використали "великоднє перемир’я" для розчищення проходу через річку Чорний Жеребець, щоб відновити наступ.

Командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів ОЗБССП "Тайфун" НГУ з позивним "Скіф" повідомляв, що за останній місяць активно зросла кількість російських наступів на Покровськ в Донецькій області. Ворог використовує мотоцикли, які почали ставати основою їх тактики наступу.