Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА

Оккупанты ударили по Купянскому району Харьковщины. В селе Моначиновка произошло возгорание частного дома, пострадал 34-летний гражданский мужчина. Под завалами может находиться женщина. Также в результате обстрела Ковшаровки пострадал мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Под обстрелами врага Купянский район. В селе Моначиновка Кондрашевской громады есть возгорание частного дома, пострадал 34-летний гражданский мужчина. Под завалами может находиться женщина. Еще один пострадавший мужчина в результате обстрела Ковшаровки - сообщил Синегубов.

Он добавил, что детали обстрела устанавливаются. Напомним, в результате атаки на Харьков пострадали 10 человек. Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждении домовладений, взрывной волной повредило окна, повреждены многоквартирные дома и авто.