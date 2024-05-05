Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  184434 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  181510 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  183411 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  158916 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111979 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128207 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126173 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119680 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115380 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102188 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Украина пока не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами - Бедный

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Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА

Два человека получили ранения, еще одна женщина может находиться под завалами в результате обстрела российскими оккупантами Купянского района Харьковской области, в результате которого повреждены жилые дома.

Война •   •  2474 просмотра
Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА

Наводнения в Кении унесли 228 жизней, пока никаких признаков ослабления кризиса

Наводнения в Кении уже унесли 228 жизней, и нет никаких признаков ослабления кризиса, поскольку ожидается, что сильные дожди будут продолжаться и в мае, ухудшая ситуацию.

Новости Мира •   •  2907 просмотра
Наводнения в Кении унесли 228 жизней, пока никаких признаков ослабления кризиса

Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне

Украинцы, в том числе солдаты на фронте, праздновали Пасху в условиях продолжающейся войны, делясь фото и видео праздничных традиций, таких как освящение куличей, украшение яиц и обмен поздравлениями "Христос воскрес".

Общество •   •  5963 просмотра
Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне

Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Евгения Ананьева, одного из организаторов застенков в Бердянской исправительной колонии № 77, в результате чего он был ликвидирован.

Война •   •  10539 просмотра
Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали

Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

российские оккупанты нанесли удар по Харькову накануне Пасхи, повредив 50 частных и 30 многоквартирных домов. В ГСЧС показали фото последствий атаки.

Общество •   •  11586 просмотра
Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

По меньшей мере 56 человек погибли, 74 пропали без вести и более 69 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых наводнений, поразивших сотни населенных пунктов в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Новости Мира •   •  11082 просмотра
Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате вражеского обстрела Харькова, где оккупанты попали в жилые кварталы, повредив дома, окна, многоквартирные дома и автомобили.

Война •   •  12807 просмотра
Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали

Украина пока не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами - Бедный

Украина еще не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами, но, скорее всего, их будет очень мало, возможно, в некоторых боевых искусствах.

спорт •   •  12339 просмотра
Украина пока не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами - Бедный

В результате российского удара по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали - Терехов

По меньшей мере 5 человек получили ранения в результате российской атаки на жилой район Харькова.

Общество •   •  14926 просмотра
В результате российского удара по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали - Терехов

За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тысяч оккупантов - Павлюк

За прошедшую неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили более 8000 российских оккупантов, 96 танков, 188 боевых бронированных машин, 264 артиллерийские системы и 7 реактивных систем залпового огня.

Война •   •  15017 просмотра
За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тысяч оккупантов - Павлюк