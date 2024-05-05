Окупанти обстріляли Куп’янський район, двоє людей постраждали, одна жінка може знаходитись під завалами - ОВА
Київ • УНН
Двоє людей отримали поранення, ще одна жінка може перебувати під завалами внаслідок обстрілу російськими окупантами Куп'янського району Харківської області, в результаті якого пошкоджено житлові будинки.
Окупанти вдарили по Куп’янському району Харківщини. У селі Моначинівка сталося загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка. Також внаслідок обстрілу Ківшарівки постраждав чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Під обстрілами ворога Купʼянський район. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка. Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки
Він додав, що деталі обстрілу встановлюються.Нагадаємо Внаслідок атаки на Харків постраждало 10 людей. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна, пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.