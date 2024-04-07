Оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе, есть погибшие - Федоров

российские оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей. Еще один мужчина был ранен. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей. Два мужчины и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу, - сообщил Федоров.

Детали

Он подчеркнул, что враг ежедневно обстреливает прифронтовые громады.

Ежедневно работаем над тем, чтобы люди имели возможность выехать в более безопасное место, - добавил Федоров и напомнил, как записаться на эвакуацию из прифронтовых общин.

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 483 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Вследствие атаки рф на одно из предприятий пострадал 54-летний мужчина.