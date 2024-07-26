Сегодня ночью, 26 июля, российские войска ударили по Константиновке Донецкой управляемой бомбой, в результате чего травмировались два человека. В общем из-за обстрелов рф в Донецкой области за сутки двое убитых и четверо раненых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Сегодня после полуночи оккупанты ударили по Константиновке управляемой бомбой "УМПБ Д-30 СН" - ранили двух жителей, повредили не менее 5 многоквартирных домов и инфраструктуру - говорится в сообщении правоохранителей.

В целом, по данным правоохранителей, войска рф за сутки нанесли 2947 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под обстрелом находились 17 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Курахово, Мирноград, Новогродовка, Торецк, поселки Великая Новоселка, Райгородок, Ямполь, села Бересток, Вознесенка, Анновка, Ильинка, Екатериновка, Мемрик, Новодмитровка, Попасное.

Повреждены 33 гражданских объекта - 27 жилых домов, хозяйственные постройки, учебное заведение, элеватор, критическая инфраструктура.

На Ильинку россияне сбросили авиабомбу "КАБ", убили гражданское лицо, разрушили частный дом.

По Торецку враг бил бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250" - один человек погиб и один получил травмы, разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома.

В Берестке в результате авиаудара бомбой "КАБ-250" с модулем УМПК ранен мирный житель, поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В Краматорске российские террористы попали в промышленную зону, информации о пострадавших не поступало.

В Новогродовке вражескими обстрелами повреждены 8 домов, в Катериновке - 7, в Райгородке и Ямполе - по два.

Херсон вночі "здригався" від вибухів: частина міста без світла, можливі перебої з водою