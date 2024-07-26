Ночью Херсон "содрогался" от взрывов, город атаковали российские войска ударными дронами. Часть Херсона осталась без электроснабжения, возможны перебои с водой. Об этом сообщили в ГСЧС, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Вниманию жителей Херсона! В результате ночных обстрелов нашей громады со стороны российских оккупационных войск выведено из строя электрооборудование. Из-за этого частично обесточен Таврический микрорайон, поселок Текстильное. Возможны перебои с водой. Специалисты сейчас изучают объем повреждений, чтобы оперативно провести аварийно-восстановительные работы", - указал Мрочко в Telegram.

"Этой ночью российская армия пыталась атаковать Херсон ирано-российскими дронами типа "Shahed". Обломки одного из сбитых беспилотников упали на место, где находились ранее поврежденные транспортные средства. Из-за этого возник пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. К счастью, люди не пострадали", - написал глава ОВА в Telegram.

По данным ГСЧС, после вражеской атаки загорелась поврежденная ранее автотехника. Еще по двум адресам возникли пожары на открытых территориях. Спасатели быстро потушили возгорание.

Как сообщили в ГСЧС, всего в течение суток ликвидировано 15 пожаров, ставших следствием вражеских обстрелов. Горело 6 жилых домов и 9 пожаров сухостоев, общей площадью почти 9 га.

В Херсонской области уничтожено 10 "шахедов", из-за обломков в Херсоне были пожары, за сутки есть погибший и 7 раненых