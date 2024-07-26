Херсонскую область атаковали вражеские дроны, уничтожено 10 "шахедов", из-за обломков в Херсоне были пожары. За прошедшие сутки российские войска обстреляли 15 населенных пунктов области, попав в медучреждение, погиб 1 человек, 7 ранены. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Днепровское, Приднепровское, Понятовка, Берислав, Любимовка, Михайловка, Дудчаны, Новоалександровка, Тягинка, Бургунка, Брускинское и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в медицинское учреждение и админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 многоэтажек и 24 частных дома. Также повреждены частные автомобили.

"Враг атаковал область "шахедами". По результатам боевой работы подразделений противовоздушной обороны уничтожено 10 вражеских ударных БПЛА. В результате падения обломков в областном центре вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали", - отметил Прокудин в Telegram.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.

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