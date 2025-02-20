Оккупанты не отказались от намерений захватить Донецкую область - спикер ОСУВ "Хортица"

российские оккупанты пока не отказались от планов по захвату Донецкой области. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в телемарафоне, передает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, враг уменьшил интенсивность боев на Покровском направлении, при этом и в дальнейшем планирует окружить Покровск и захватить Часов Яр или прорваться за Оскол.

У врага есть общий стратегический план выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Этих планов он не оставляет, потому что эти планы спущены из кремля - и в кремле абсолютно все равно, какие потери во время этого понесут российские войска. Другое дело, что генералы понимают, что имеют определенный ограниченный ресурс. Поэтому они сейчас думают, как сделать лучше и по крайней мере не сорвать всю операцию, - отметил спикер.

Он также сообщил, что оккупанты используют бронетехнику на Новопавловском направлении, ведь в городских боях - в частности, за Часов Яр - она быстро сгорает, поэтому там враг делает ставку на взаимодействие пехотных групп и беспилотников.

Когда мы говорим о городских боях, в первую очередь речь идет о перестрелках, о дронах и даже о такой экзотике, которая иногда встречается - подбегает россиянин и руками пытается швырнуть мину ТМ в сторону украинской позиции. Это такая себе тактика - потому что есть шанс подорваться самому. Но иногда это долетает до наших позиций, - рассказал Трегубов.

Напомним

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 190 российских захватчиков и почти 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, было уничтожено 14 танков, 63 артсистемы. Общие потери рф с начала войны достигают 863580 человек.