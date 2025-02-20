Окупанти не відмовились від намірів захопити Донецьку область - речник ОСУВ "Хортиця"

ukenru
05:23 • 10155 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121910 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182300 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146744 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138367 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117118 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107830 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102977 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141468 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134291 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 37941 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 48608 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 35583 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 29655 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 43191 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141468 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140463 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274494 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303351 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 9912 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 56350 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111358 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134291 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116673 перегляди
Актуальне
Окупанти не відмовились від намірів захопити Донецьку область - речник ОСУВ "Хортиця"

Окупанти не відмовились від намірів захопити Донецьку область - речник ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 31188 перегляди

росія не відмовляється від планів захоплення Донецької області, але змінює тактику через обмежені ресурси. Ворог зменшив використання бронетехніки та робить ставку на піхоту й безпілотники.

російські окупанти наразі не відмовились від планів із захоплення Донецької області. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у телемарафоні, передає УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, ворог зменшив інтенсивність боїв на Покровському напрямку, при цьому і надалі планує оточити Покровськ і захопити Часів Яр чи прорватися за Оскіл.

У ворога є загальний стратегічний план вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Цих планів він не полишає, бо ці плани спущені з кремля – і в кремлі абсолютно все одно, які втрати під час цього понесуть російські війська. Інша справа, що генерали розуміють, що мають певний обмежений ресурс. Тому вони зараз думають, як зробити краще і принаймні не зірвати всю операцію,

- зазначив речник.

Він також повідомив, що окупанти використовують бронетехніку на Новопавлівському напрямку, адже в міських боях – зокрема, за Часів Яр – вона швидко згоряє, тож там ворог робить ставку на взаємодію піхотних груп та безпілотників.

Коли ми говоримо про міські бої, в першу чергу йдеться про перестрілки, про дрони і навіть про таку екзотику, яка інколи зустрічається – підбігає росіянин і руками намагається жбурнути міну ТМ в бік української позиції. Це така собі тактика – бо є шанс підірватися самому. Але інколи це долітає до наших позицій,

- розповів Трегубов.

Нагадаємо

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 190 російських загарбників та майже 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. За даними Генштабу Збройних сил України, було зхнищено 14 танків, 63 артсистеми. Загальні втрати рф з початку війни сягають 863580 осіб.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
luhanskЛуганськ
donetskДонецьк

Звернутися з питань розміщення реклами