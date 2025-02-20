Окупанти не відмовились від намірів захопити Донецьку область - речник ОСУВ "Хортиця"

російські окупанти наразі не відмовились від планів із захоплення Донецької області. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у телемарафоні, передає УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, ворог зменшив інтенсивність боїв на Покровському напрямку, при цьому і надалі планує оточити Покровськ і захопити Часів Яр чи прорватися за Оскіл.

У ворога є загальний стратегічний план вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Цих планів він не полишає, бо ці плани спущені з кремля – і в кремлі абсолютно все одно, які втрати під час цього понесуть російські війська. Інша справа, що генерали розуміють, що мають певний обмежений ресурс. Тому вони зараз думають, як зробити краще і принаймні не зірвати всю операцію, - зазначив речник.

Він також повідомив, що окупанти використовують бронетехніку на Новопавлівському напрямку, адже в міських боях – зокрема, за Часів Яр – вона швидко згоряє, тож там ворог робить ставку на взаємодію піхотних груп та безпілотників.

Коли ми говоримо про міські бої, в першу чергу йдеться про перестрілки, про дрони і навіть про таку екзотику, яка інколи зустрічається – підбігає росіянин і руками намагається жбурнути міну ТМ в бік української позиції. Це така собі тактика – бо є шанс підірватися самому. Але інколи це долітає до наших позицій, - розповів Трегубов.

Нагадаємо

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 190 російських загарбників та майже 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. За даними Генштабу Збройних сил України, було зхнищено 14 танків, 63 артсистеми. Загальні втрати рф з початку війни сягають 863580 осіб.