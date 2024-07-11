На Николаевщине из-за террористической агрессии рф погиб один человек и еще 8 человек получили ранения средней и легкой тяжести. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, на Николаевщине ПВО уничтожила один БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА на открытой местности возник пожар сухой травы. Однако возгорание было быстро ликвидировано подразделениями пожарных. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, 10 июля около 15:13 оккупанты ударили ракетами по гражданскому объекту - территории предприятия в городе Вознесенск. В результате чего один работник предприятия погиб, еще 8 человек - получили ранения средней и легкой тяжести. Четырех пострадавших сегодня выпишут из больницы. На месте поражения возник пожар складских помещений. Вскоре возгорание было ликвидировано пожарными. Однако взрывной волной было дополнительно повреждено 7 жилых домов, офисное помещение, ангар агропредприятия и четыре автомобиля.

Также 10 июля в 18:05, 18:15, 18:40, 18:59, 19:26, 19:45 и 20:00 захватчики заатаковали дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину и ее акваторию. Известно, что из-за данной агрессии было повреждено нефункционирующее здание фермерского хозяйства. Впрочем, к счастью, пострадавших здесь не зарегистрировано.

Николаевщина: оккупанты атаковали центр города Вознесенска, один человек погиб и еще восемь - ранены