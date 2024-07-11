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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

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Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

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Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

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БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

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10 июля 2024, 05:30  •  53912 просмотра

С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

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В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

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НАТО призывает Китай прекратить любую поддержку войны рф в Украине

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Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

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Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине

Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине

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Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

Зеленский обсудил совместные проекты со Словакией

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Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

Зеленский и Майкл Джонсон обсудили укрепление украинско-американского сотрудничества и поддержку в борьбе с агрессией рф

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Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
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Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

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В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
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Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

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НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

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