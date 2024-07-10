Сегодня войска рф нанесли удар по центру города Вознесенска, что в Николаевской области. Известно, что один человек погиб, еще восемь пострадали, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, в результате попадания ракеты по гражданскому объекту - территории предприятия, где находились работники, возник пожар складских помещений. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Сейчас известно, что один человек погиб, еще восемь пострадали. С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение.

Следователи специализированного отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления областного главка полиции и другие профильные службы фиксируют последствия вражеской атаки и документируют преступления, совершенные военными рф.

По данному факту продолжается расследование уголовного производства, начатого по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".