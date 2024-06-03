Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб

российские оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки на Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб информирует по состоянию на 19: 00 3 июня.

"Враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь в течение дня семь раз", - говорится в сообщении.

Дополнение

Генштаб сообщает, что на Харьковщине продолжаются бои в районе Волчанска. На Покровском направлении сейчас продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35.

Ранее Генштаб также сообщал, что на Купянском направлении россияне увеличили активность.