Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб
Киев • УНН
Российские оккупанты активизировали атаки на Ореховском направлении, особенно в районе Малой Токмачки Запорожской области, сделав там семь обстрелов в течение дня.
российские оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки на Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб информирует по состоянию на 19: 00 3 июня.
"Враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь в течение дня семь раз", - говорится в сообщении.
Дополнение
Генштаб сообщает, что на Харьковщине продолжаются бои в районе Волчанска. На Покровском направлении сейчас продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня возросло до 35.
Ранее Генштаб также сообщал, что на Купянском направлении россияне увеличили активность.
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