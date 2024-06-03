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На Куп’янському напрямку росіяни збільшили активність - Генштаб

На Куп’янському напрямку росіяни збільшили активність - Генштаб

Київ • УНН

 • 24305 перегляди

росіяни посилили свою активність на Куп'янському напрямку, здійснивши 11 обстрілів українських позицій, при цьому зіткнення тривають в районах Стельмахівки, Берестово і Тернова, в той час як українські війська відбивають атаки на інших напрямках.

російські окупанти на Куп’янському напрямку збільшили активність та здійснили вже 11 атак на позиції українських військових. Зокрема тривають три боєзіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Генштаб інформує станом на 16:00 3 червня.

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 73 бойових зіткнення. Найбільша інтенсивність російських окупантів на Покровському та Куп’янському напрямках. Наші захисники стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм втрат,

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники продовжують завдавати артилерійських ударів зі своєї території по населеним пунктам Чернігівщини та Сумщини. Зокрема за сьогодні з прикордонних районів російської федерації били по українським населеним пунктам Павлівка, Середина Буда, Поківка, Ключи, Лісне та Кіндратівка.

На Куп’янському напрямку ворог збільшив активність та здійснив вже 11 атак на позиції українських захисників. Зокрема тривають три боєзіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів,

- інформує Генштаб.

Повідомляється, що на Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі мова йде про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

  • На Сіверському напрямку ворог здійснив девʼять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують наші підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки. Також окупанти застосовують тут авіацію.
  • На Краматорському напрямку наразі тривають чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито.
  • На Курахівському напрямку наші воїни стали на заваді дев’яти атакам противника. Ситуація контрольована.
  • На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок українські захисники відбили іще одну атаку ворога. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку зросла до трьох.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - інформує Генштаб.Окрім того, зазначається, що українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

На фронті вже відбулось 59 зіткнень, росіяни активізувались на Харківському напрямку - Генштаб 03.06.24, 14:49 • 27411 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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