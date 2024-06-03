На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

российские оккупанты на Купянском направлении увеличили активность и совершили уже 11 атак на позиции украинских военных. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Генштаб информирует по состоянию на 16: 00 3 июня.

С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 73 боевых столкновения. Наибольшая интенсивность российских оккупантов на Покровском и Купянском направлениях. Наши защитники препятствуют наступательным попыткам российских оккупантов и наносят им потери, - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики продолжают наносить артиллерийские удары со своей территории по населенным пунктам Черниговщины и Сумщины. В частности за сегодня из приграничных районов российской федерации били по украинским населенным пунктам Павловка, Середина Буда, Покойка, Клюи, Лесное и Кондратовка.

На Купянском направлении враг увеличил активность и совершил уже 11 атак на позиции украинских защитников. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов, - информирует Генштаб.

Сообщается, что на Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки первой и птичьего. Сейчас речь идет о 30 атакующих действиях оккупантов на этом направлении с начала суток.

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

На Северском направлении враг совершил девять штурмовых действий. Семь атак российских оккупантов сдерживают наши подразделения в районах Раздолевки и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты применяют здесь авиацию.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Ивановское и алебастровое. Одна атака успешно отбита.

На Кураховском направлении наши воины помешали девяти атакам противника. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении, вблизи рынок украинские защитники отбили еще одну атаку врага. Общее количество боестолкновений на направлении возросло до трех.

"На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - информирует Генштаб. Кроме того, отмечается, что украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб