Окупанти почали активніше діяти на Оріхівському напрямку – Генштаб
Київ • УНН
Російські окупанти активізували атаки на Оріхівському напрямку, особливо в районі Малої Токмачки Запорізької області, зробивши там сім обстрілів протягом дня.
російські окупанти почали активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки на Запоріжжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб інформує станом на 19:00 3 червня.
"Ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня сім разів", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генштаб повідомляє, що на Харківщині тривають бої в районі Вовчанська. На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35.
Раніше Генштаб також повідомляв, що на Куп’янському напрямку росіяни збільшили активність.