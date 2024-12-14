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Оккупанты на ВОТ Донетчины открывают центры популяризации русского языка - ЦНС

Оккупанты на ВОТ Донетчины открывают центры популяризации русского языка - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 2534 просмотра

На оккупированных территориях Донецкой области открывают центры популяризации русского языка и культуры. Оккупанты планируют разместить такие пропагандистские центры в каждой библиотеке региона.

Региональные центры популяризации русского языка и культуры начали появляться на временно оккупированных территориях Донецкой области.  Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пока такие пропагандистские ячейки появились в оккупированных Донецке, Харцызске, Новоазовске и Мангуше, впрочем такие ячейки планируют организовать в каждой библиотеке захваченной области.

Эти центры создают впечатление "нормализации" жизни в оккупированных регионах, одновременно пытаясь изменить сознание местных жителей, навязывая им "российскую" идентичность. В рамках такой деятельности организовываются курсы русского языка, пропагандистские лекции и "культурные" мероприятия, которые имеют целью заставить местное население отказаться от своих корней и принять чужую, имперскую идентичность

- говорится в заметке ЦНС.

Таким образом, российская власть пытается не только изменить политический ландшафт, но и осуществить культурную ассимиляцию, направленную на уничтожение национальной самобытности украинцев. Особенно это касается молодого поколения.

Напомним,

На временно оккупированных территориях Запорожья устанавливают "парты героев" для пропаганды советских мифов среди учеников. Проект является частью кремлевской программы, направленной на формирование образа советских и российских героев у молодежи.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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