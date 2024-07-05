Оккупанты на Херсонщине оскверняют могилы украинских военных, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, российские оккупанты в Каланчаке (Херсонская область) похитили гробы с телами трех украинских военных, погибших с 24 февраля 2022 года, и уничтожили их могилы.

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На кладбище в Бриловке (соседняя громада) оккупанты сравняли с землей 10 могил украинских военных. Их судьба неизвестна. Местные жители считают, что это месть за то, что люди ставили цветы на могилы.

Вместе с тем, в Центре отмечают, что существует вероятность, что тела предназначены для обмена на погибших российских солдат.

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"Это очередное преступление рф против украинского народа!" - говорится в сообщении.