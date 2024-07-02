Оккупанты в россии во время допросов заставляют депортированных граждан Украины записывать видео в поддержку так называемой специальной военной операции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российское фсб под разными предлогами охотится на украинцев, которые вынуждены были выехать с Родины в рф.

Во время допросов украинцам предлагают записать видео в поддержку "сво" в рамках информационной кампании против нашего государства, чтобы избежать "проблем". Фактически украинцев используют как заложников ситуации.

Такие действия являются очередным циничным преступлением кремля, который ради своей безумной античеловеческой политики использует горе людей, которых сама рф лишила жилья и родного края, - говорится в сообщении.

В рф активно вербуют подростков на войну против Украины - Центр сопротивления