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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ворог змушує депортованих українців у рф записувати відео на підтримку "сво" - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 23900 перегляди

російська фсб змушує депортованих громадян України у рф під час допитів записувати відео на підтримку так званої спеціальної військової операції, щоб уникнути "проблем", використовуючи їх як заручників в інформаційній кампанії проти України.

Ворог змушує депортованих українців у рф записувати відео на підтримку "сво" - Центр спротиву

Окупанти в росії під час допитів змушують депортованих громадян України записувати відео на підтримку так званої спеціальної воєнної операції. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російське фсб під різними приводами полює на українців, які вимушені були виїхати з Батьківщини до рф.

Під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "сво" в межах інформаційної кампанії проти нашої держави, аби уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації.

Такі дії є черговим цинічним злочином кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама рф позбавила житло та рідного краю,

- йдеться у повідомленні.

У рф активно вербують підлітків на війну проти України - Центр спротиву02.07.24, 15:25 • 20975 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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