Ворог змушує депортованих українців у рф записувати відео на підтримку "сво" - Центр спротиву

Окупанти в росії під час допитів змушують депортованих громадян України записувати відео на підтримку так званої спеціальної воєнної операції. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Зазначається, що російське фсб під різними приводами полює на українців, які вимушені були виїхати з Батьківщини до рф.

Під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "сво" в межах інформаційної кампанії проти нашої держави, аби уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації.

Такі дії є черговим цинічним злочином кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама рф позбавила житло та рідного краю,