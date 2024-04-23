Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту

На Керченском мосту увеличат количество смотровых комплексов на фоне приближения майских праздников и начала курортного сезона. Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, сейчас среднее время ожидания пропуска через мост в часы пик составляет около одного часа.

"Однако в случае чрезвычайной ситуации, таких как угроза ракетной атаки, движение может временно ограничиваться", - заявил Аксенов.

Ранее российский чиновник сообщил, что из соображений безопасности в Крыму не будут проводить парад на 9 мая и акцию "Бессмертный полк".