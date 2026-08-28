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Оккупанты атаковали Змиёв в Харьковской области, погиб человек, среди пострадавших — ребёнок

Киев • УНН

 • 1704 просмотра

Российские войска дважды атаковали Змиёв реактивными беспилотниками. Погиб человек, двое пострадали, среди них ребёнок.

Оккупанты атаковали Змиёв в Харьковской области, погиб человек, среди пострадавших — ребёнок

Вечером 27 августа российские войска дважды атаковали реактивными беспилотниками город Змиёв Чугуевского района Харьковской области, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, среди них ребёнок. Об этом сообщила ГСЧС Украины, пишет УНН.

Подробности

Одно из попаданий зафиксировали в жилом секторе города. В результате удара загорелись два частных жилых дома, в которых на момент атаки находились люди.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

К ликвидации последствий атаки привлекли подразделения ГСЧС, офицера-спасателя общины и коммунальную технику.

В результате российского удара один человек погиб, ещё двое получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок.

россияне повторно ударили по «Новой почте» в Киевской области во время ликвидации последствий первого удара28.08.26, 07:40 • 18729 просмотров

Степан Гафтко

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