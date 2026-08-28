Оккупанты атаковали Змиёв в Харьковской области, погиб человек, среди пострадавших — ребёнок
Киев • УНН
Российские войска дважды атаковали Змиёв реактивными беспилотниками. Погиб человек, двое пострадали, среди них ребёнок.
Вечером 27 августа российские войска дважды атаковали реактивными беспилотниками город Змиёв Чугуевского района Харьковской области, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, среди них ребёнок. Об этом сообщила ГСЧС Украины, пишет УНН.
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Одно из попаданий зафиксировали в жилом секторе города. В результате удара загорелись два частных жилых дома, в которых на момент атаки находились люди.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
К ликвидации последствий атаки привлекли подразделения ГСЧС, офицера-спасателя общины и коммунальную технику.
В результате российского удара один человек погиб, ещё двое получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок.
россияне повторно ударили по «Новой почте» в Киевской области во время ликвидации последствий первого удара28.08.26, 07:40 • 18729 просмотров