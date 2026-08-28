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Окупанти атакували Зміїв на Харківщині загинула людина, серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 274 перегляди

російські війська двічі атакували Зміїв реактивними безпілотниками. Загинула людина, двоє постраждали, серед них дитина.

Окупанти атакували Зміїв на Харківщині загинула людина, серед постраждалих дитина

Увечері 27 серпня російські війська двічі атакували реактивними безпілотниками місто Зміїв Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого загинула одна людина та двоє постраждали, серед них дитина. Про це повідомила ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Одне з влучань зафіксували у житловому секторі міста. Внаслідок удару загорілися два приватні житлові будинки, у яких на момент атаки перебували люди.

Площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували займання.

До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС, офіцера-рятувальника громади та комунальну техніку.

Унаслідок російського удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.

росіяни повторно вдарили по "Новій пошті" на Київщині під час ліквідації наслідків першого удару28.08.26, 07:40 • 10474 перегляди

Степан Гафтко

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