Оккупанты атаковали энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине
Киев • УНН
Во время массированной атаки 26 февраля оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области. Специалисты работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением работы энергосистемы.
Во время массированной атаки 26 февраля оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает УНН.
рф продолжает энергетический террор
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением работы энергосистемы.
Битва за свет продолжается
Напомним,
В ночь на 26 февраля враг атаковал 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.