Оккупанты атаковали энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине

Во время массированной атаки 26 февраля оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает УНН.

рф продолжает энергетический террор - говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением работы энергосистемы.

Битва за свет продолжается - подытожили в ДТЭК.

Напомним,

В ночь на 26 февраля враг атаковал 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.