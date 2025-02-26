Окупанти атакували енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Під час масованої атаки 26 лютого окупанти влучили в об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням роботи енергосистеми.
Під час масованої атаки 26 лютого окупанти влучили в об’єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.
рф продовжує енергетичний терор
Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням роботи енергосистеми.
Битва за світло триває
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У ніч на 26 лютого ворог атакував 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.