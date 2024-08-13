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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Оккупанты 386 раз обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты 386 раз обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской области

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 04:45  •  25498 просмотра

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За сутки российские войска совершили 386 обстрелов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Использовались авиаудары, БпЛА, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.

В течение суток оккупанты 386 раз били по 7 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска рф осуществили авиационный удар по Малиновке.

247 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

12 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Орехов.

126 артобстрелов нанесено по территории  Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки, и Левадного.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Російський дрон атакував Антонівку на Херсонщині: 69-річна жінка поранена12 августа 2024, 21:01 • 32142 просмотра

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