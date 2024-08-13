Российский дрон атаковал Антоновку в Херсонской области: 69-летняя женщина ранена
Киев • УНН
Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Антоновку около 21:00. 69-летняя женщина получила взрывную травму и ранение грудной клетки и бедра, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Около 21:00 российские войска ударили с беспилотника по Антоновке. Из-за сброса взрывчатки с дрона 69-летняя женщина получила взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и бедра. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Состояние женщины оценивают как средней тяжести.
По данным, пострадавшую госпитализировали.
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