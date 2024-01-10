Оккупанты 11 раз ударили по Донецкой области: есть разрушения и раненые

В течение суток оккупационные войска рф 11 раз ударили по Донецкой области, в результате чего двое гражданских получили ранения. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Армия рф применила против гражданских управляемые авиабомбы КАБ-250, РСЗО "Град", артиллерию. Правоохранители говорят, что под обстрелом находились 8 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, поселки Острое, Нью-Йорк, Щербиновка, села Бердичи, Новобахмутовка, Орловка.

Оккупанты постепенно уничтожают Невское на Луганщине: за две недели 12 домов

По Нью-Йорку россия осуществила авиаудар управляемой бомбой. Ранен человек, разрушениям подверглись 5 домов. Еще один раненый - в Авдеевке, где оккупанты попали в частный дом - резюмировали в Нацполиции.

Сейчас полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Также в Нацполиции заявили, что с помощью полиции эвакуированы еще 96 человек, с начала обязательной эвакуации - 102 723 человека. Среди них 13 689 - дети, 5 124 - люди с инвалидностью.

Правоохранители в очередной раз призвали местных соблюдать комендантский час и выехать из прифронтовых территорий воспользовавшись официальными эвакуационными рейсами.

Напомним,

российские войска за прошедшие сутки 102 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, ударили 43 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях.