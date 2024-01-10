Окупанти 11 разів вдарили по Донеччині: є руйнування та пораненні
Київ • УНН
російські війська 11 разів атакували Донецьку область, поранивши двох цивільних та застосувавши важке озброєння по восьми населених пунктах.
Протягом доби окупаційні війська рф 11 разів вдарили по Донеччині, внаслідок чого двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області, передає УНН.
Деталі
Армія рф застосувала проти цивільних керовані авіабомби КАБ-250, РСЗВ "Град", артилерію. Правоохоронці кажуть, що під обстрілом перебували 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, селища Гостре, Нью-Йорк, Щербинівка, села Бердичі, Новобахмутівка, Орлівка.
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По Нью-Йорку росія здійснила авіаудар керованою бомбою. Поранено людину, руйнувань зазнали 5 будинків. Ще один поранений – в Авдіївці, де окупанти поцілили в приватну оселю
Наразі поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Також у Нацполіції заявили, що за допомогою поліції евакуйовано ще 96 людей, з початку обов’язкової евакуації – 102 723 особи. Серед них 13 689 – діти, 5 124 - люди з інвалідністю.
Правоохоронці вкотре закликали місцевих дотримуватись комендантської години та виїхати з прифронтових територій скористувавшись офіційними евакуаційними рейсами.
Нагадаємо
російські війська минулої доби 102 рази обстріляли населені пункти Запорізької області, зокрема, вдарили 43 безпілотниками. Обійшлось без постраждалих, однак є повідомлення про руйнування.