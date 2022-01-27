Охрана пчел и увольнение главы Фонда госимущества: чем займется Верховная Рада в четверг

КИЕВ. 27 января. УНН. Повестка дня Верховной Рады на четверг, 27 января, содержит 36 пунктов, среди которых, в частности, президентский законопроект об административных услугах, вопрос увольнения с должности главы Фонда госимущества и защита пчел, сообщает УНН.

Народные депутаты традиционно планируют начать пленарное заседание в 10 утра. Оно должно продлиться весь день. Кроме перерывов на запланированные брифинги и заседания двух Временных следственных комиссий: ВСК по вопросам расследования нарушений прав ребенка и ВСК по вопросам расследования смерти нардепа Полякова (закрытое заседание).