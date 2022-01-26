Збільшення аліментів та запуск електронних квитків у транспорті - фоторепортаж із Ради

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Нардепи розглянули підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів), № 3881, і 299 голосами прийняли його в цілому.

Законом встановлюється розмір аліментів, які мають виплачуватися на дитину іншими членами сім’ї та родичами, а саме — не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Також народні депутати прийняли в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті (№ 5705).

Рішення підтримало 270 народних обранців.

Так, законопроектом передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

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Окрім того, Верховна Рада ухвалила антидопінгові закони.

Народні депутати розглянули правки до проекту Закону про антидопінгову діяльність у спорті, № 5099.

Законопроект 303 голосами “за” прийнято у другому читанні та в цілому.

Закон визначає правові та організаційні умови запобігання допінгу в Україні, обов’язки відповідних закладів, установ та організацій щодо профілактики застосування і розповсюдження допінгу у спорті.

Законом:

• визначається основний порядок організації допінг-контролю;

• створюється Дисциплінарна антидопінгова комісія та Апеляційна антидопінгова комісія, Номінаційний та терапевтичний комітет і визначається порядок їх роботи;

• забезпечується діяльність лабораторії антидопінгового контролю;

• покладає на Мінмолодьспорт обов’язок створити Національну лабораторію антидопінгового контролю, вона займатиметься дослідженням впливу допінгу на організм, проводитиме дослідження та розробки для цілей запобігання допінгу тощо.

Також прийнято закон про внесення зміни до статті 52 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю (№ 5640).

Рішення підтримало 286 народних обранців.

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Законом пропонується передбачити у статті 52 Закону України “Про фізичну культуру та спорт” утворення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, державної установи “Національна лабораторія антидопінгового контролю”, а також визначити у цій статті основні завдання Національної лабораторії антидопінгового контролю а також порядок утворення та діяльності її Наглядової ради.