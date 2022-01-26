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Штрафи для ФОПів за відсутність РРО у парламенті хочуть відтермінувати на рік

Штрафи для ФОПів за відсутність РРО у парламенті хочуть відтермінувати на рік

Київ • УНН

 • 24763 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. До Верховної Ради України буде внесено законопроект щодо того, аби не штрафувати ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО) до кінця року. Але є умова, заявив голова ВР Руслан Стефанчук під час засідання, пише УНН.

Цитата:

"... до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО, за умови, що вони встановлять. Цей законопроект буде внесений, я дуже сподіваюся, що він буде підтриманий у залі", - сказав Стефанчук.

Деталі

Сьогодні до кінця дня, як очікується, буде напрацьовано відповідний законопроект. Згідно з планами народних депутатів, цей документ мають проголосувати вже наступного вівторка за процедурою ad hoc - відразу.

Раніше нардеп, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі повідомив, що ФОПи матимуть час на встановлення касових апаратів до кінця 2022 року.

"Шановні друзі - підприємці сфери торгівлі, 25 січня минуло. Як і передбачалось, дива не відбулося. Систему РРО ніхто не скасував і не скасує попри мантри покидьків і шахраїв. У тих декількох тисяч ФОПів, які ще не встановили РРО, є небагато часу - до лютого, аби встановити РРО та як і інші сумлінні колеги - ФОПи фактично будуть звільнені від штрафів на 2022 рік. Хто не встигне - вибачте, - це буде ваша відповідальність. А аферистами - нехай займається прокуратура", - написав нардеп.

Доповнення

25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.

Учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Потім почалися сутички.

З даними МВС, події під українським парламентом кваліфіковані як хуліганство, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста. У результаті порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасники акції, 38 із яких є ФОПами. Поліцейські встановили їх анкетні дані і відпустили.

Інформація щодо смерті одного з учасників акції біля парламенту не відповідає дійсності, повідомили у МВС.

У результаті сутички 18 поліцейських отримали тілесні ушкодження, як і 3 учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.

Контекст

З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими.

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