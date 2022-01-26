Спалах ковіду в Раді: лише зі "Слуг народу" хворіє 17 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У фракції "Слуг народу" коронавірус виявили у 17 народних депутатів. Парламент розглядає різні формати роботи з урахуванням спалаху. Про це пише речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на Ковід. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від «Слуги Народу» зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання", - написала Палійчук.
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З її слів, крім того, на коронавірус хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження.
"Через це у Верховній Раді ініційована нарада за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Верховної Ради наступного тижня", - повідомила речниця.
Додамо
Раніше сьогодні народні депутати повідомили, що Верховна Рада планує піти на карантин вже найближчими днями.
Як повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, Рада йде на карантин до 15 лютого.
Довідково
На пленарному засіданні, яке відбулося вчора, 25 січня, після тривалих зимових канікул, нардепи ухвалили, зокрема, звернення до світової спільноти щодо неприпус-тимості військового шантажу з боку РФ.
У цей час під ВР мітингували представники ФОПів, невдоволені змінами до податкового та фінансового законодавства, ухваленими Радою наприкінці минулого року, зокрема, щодо застосування РРО. Після обіду мітинг переріс у сутички з правоохоронцями, що призвело до травмувань з обох боків та затримання кількох активістів. Сьогодні також відбувається акція.