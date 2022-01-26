Вспышка ковида в Раде: только из "Слуг народа" болеет 17 нардепов

ukru
15 марта, 19:03 • 107262 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144639 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124326 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117787 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105320 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101732 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94099 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124761 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127640 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127350 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 49393 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 30944 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 24801 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 51057 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 33793 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124761 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124703 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261863 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291182 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105449 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127639 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111703 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128958 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130970 просмотра
Актуальное
Вспышка ковида в Раде: только из "Слуг народа" болеет 17 нардепов

Вспышка ковида в Раде: только из "Слуг народа" болеет 17 нардепов

Киев • УНН

 • 20241 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Во фракции "Слуг народа" коронавирус обнаружили у 17 народных депутатов. Парламент рассматривает различные форматы работы с учетом вспышки. Об этом пишет пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных на Ковид. По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания", - написала Палийчук.

Детали

С ее слов, кроме того, на коронавирус болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения.

"Из-за этого в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе", - сообщила пресс-секретарь.

Добавим

Ранее сегодня народные депутаты сообщили, что Верховная Рада планирует уйти на карантин уже в ближайшие дни.

Как сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, Рада уходит на карантин до 15 февраля.

Справка

На пленарном заседании, которое состоялось вчера, 25 января, после длительных зимних каникул, нардепы приняли, в частности, обращение к мировому сообществу относительно недопустимости военного шантажа со стороны РФ.

В это время под ВР митинговали представители ФОПов, недовольные изменениями в налоговом и финансовом законодательстве, принятыми Радой в конце прошлого года, в частности, по применению РРО. После обеда митинг перерос в столкновения с правоохранителями, что привело к травмам с обеих сторон и задержанию нескольких активистов. Сегодня также проходит акция.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаCOVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы