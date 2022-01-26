Увеличение алиментов и запуск электронных билетов в транспорте - фоторепортаж из Рады

ukru
15 марта, 19:03 • 108106 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147067 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125830 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119194 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106125 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102051 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95318 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126007 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128227 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127402 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 55570 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 39654 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 34655 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 58613 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 42692 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 126007 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125921 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262953 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292232 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228506 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106002 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128227 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112160 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129390 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131367 просмотра
Актуальное
Увеличение алиментов и запуск электронных билетов в транспорте - фоторепортаж из Рады

Увеличение алиментов и запуск электронных билетов в транспорте - фоторепортаж из Рады

Киев • УНН

 • 38985 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении закон об увеличении минимального размера алиментов и поддержала в первом чтении законопроект о запуске электронных билетов в общественном транспорте. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.

Детали

Нардепы рассмотрели подготовленный ко второму чтению проект Закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников), № 3881, и 299 голосами приняли его в целом.

Законом устанавливается размер алиментов, которые должны выплачиваться на ребенка другими членами семьи и родственниками, а именно — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штрафы для ФОПов за отсутствие РРО в парламенте хотят отсрочить на год

Также народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте (№ 5705).
Решение поддержало 270 народных избранников.

Так, законопроектом предусматривается внести изменение в части второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы сообщают, что ВР планирует уйти на карантин

Кроме того, Верховная Рада приняла антидопинговые законы.

Народные депутаты рассмотрели правки к проекту закона об антидопинговой деятельности в спорте, № 5099.

Законопроект 303 голосами “за” принят во втором чтении и в целом.

Закон определяет правовые и организационные условия предотвращения допинга в Украине, обязанности соответствующих учреждений и организаций по профилактике применения и распространения допинга в спорте.

Законом:

* Определяется основной порядок организации допинг-контроля;

* Создается Дисциплинарная антидопинговая комиссия и Апелляционная антидопинговая комиссия, Номинационный и терапевтический комитет и определяется порядок их работы;

* Обеспечивается деятельность лаборатории антидопингового контроля;

* Возлагает на Минмолодьспорт обязанность создать Национальную лабораторию антидопингового контроля, она будет заниматься исследованием влияния допинга на организм, проводить исследования и разработки для целей предотвращения допинга и прочее.

Также принят закон о внесении изменения в статью 52 Закона Украины “О физической культуре и спорте” относительно деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля (№ 5640).

Решение поддержало 286 народных избранников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из “Слуг народа” коронавирусом болеет 17 нардепов

Законом предлагается предусмотреть в статье 52 Закона Украины “Про физическую культуру и спорт” образование центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере физической культуры и спорта, государственное учреждение “Национальная лаборатория антидопингового контроля”, а также определить в этой статье основные задачи Национальной лаборатории антидопингового контроля, а также порядок образования и деятельности ее Наблюдательного совета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы