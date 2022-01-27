Охорона бджіл та звільнення голови Фонду держмайна: чим займеться Верховна Рада у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Порядок денний Верховної Ради на четвер, 27 січня, містить 36 пунктів, серед яких, зокрема, президентський законопроект про адміністративні послуги, питання звільнення з посади голови Фонду держмайна та захист бджіл, повідомляє УНН.
Народні депутати традиційно планують розпочати пленарне засідання о 10 ранку. Воно має тривати весь день. Окрім перерв на заплановані брифінги та засідань двох Тимчасових слідчих комісій: ТСК з питань розслідування порушень прав дитини та ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова (закрите засідання).
Деталі
Першим питанням у порядку денному на четвер стоїть звільнення з посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, який подав заяву на звільнення за власним бажанням.
Також нардепи планують розглянути урядовий Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5583) та альтернативний до нього, поданий нардепами. Законопроект покликаний на законодавчому рівні закріпити поняття державної політики у сфері захисту прав ветеранів та визначити систему захисту прав ветеранів.
Третім питанням стоїть законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл, наявність якого у порядку денному викликала подив в деяких нардепів.
"От там — танки, там — Путін… бджіл будемо охороняти", — з подивом зачитав пункт порядку денного позафракційний Олександр Дубінський.
Крім того, нардепи планують розглянути законопроекти, що стосуються авіаційних правил, приватизації вугледобувних підприємств та продажу арештованого майна, визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу, зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів, адміністративної процедури, хмарних послуг та уточнити завдання та ведення підготовки національного спротиву.
Також нардепи мають затвердити календарний план наступної сьомої сесії ВР 9 скликання.
Контекст
Під час попереднього пленарного засідання, яке відбулося 26 січня, нардепи розглянули низку законопроектів, які, зокрема стосувалися збільшення розміру аліментів та електронних квитків для транспорту.
Також до ВР було внесено законопроект про відтермінування штрафів для ФОП за не використання РРО.
Зауважимо, що представники ФОП два дні поспіль мітингували під ВР через невдоволення законодавчими нормами, які були ухвалені наприкінці минулого року.
Також стало відомо про можливі плани відправити нардепів на карантин через велику кількість захворілих на коронавірус.