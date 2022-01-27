Охорона бджіл та звільнення голови Фонду держмайна: чим займеться Верховна Рада у четвер

КИЇВ. 27 січня. УНН. Порядок денний Верховної Ради на четвер, 27 січня, містить 36 пунктів, серед яких, зокрема, президентський законопроект про адміністративні послуги, питання звільнення з посади голови Фонду держмайна та захист бджіл, повідомляє УНН.

Народні депутати традиційно планують розпочати пленарне засідання о 10 ранку. Воно має тривати весь день. Окрім перерв на заплановані брифінги та засідань двох Тимчасових слідчих комісій: ТСК з питань розслідування порушень прав дитини та ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова (закрите засідання).