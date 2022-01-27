Охорона бджіл та звільнення голови Фонду держмайна: чим займеться Верховна Рада у четвер

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 5268 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 83656 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 155352 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 151711 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 178184 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 180215 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 141166 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150349 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171438 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182249 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 403112 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 123001 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 100847 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 133194 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 69715 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 403226 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 278269 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 343949 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 458563 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 705829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 69715 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 133194 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 115233 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 151269 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175171 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Охорона бджіл та звільнення голови Фонду держмайна: чим займеться Верховна Рада у четвер

Охорона бджіл та звільнення голови Фонду держмайна: чим займеться Верховна Рада у четвер

Київ • УНН

 • 40726 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Порядок денний Верховної Ради на четвер, 27 січня, містить 36 пунктів, серед яких, зокрема, президентський законопроект про адміністративні послуги, питання звільнення з посади голови Фонду держмайна та захист бджіл, повідомляє УНН.

Народні депутати традиційно планують розпочати пленарне засідання о 10 ранку. Воно має тривати весь день. Окрім перерв на заплановані брифінги та засідань двох Тимчасових слідчих комісій: ТСК з питань розслідування порушень прав дитини та ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова (закрите засідання).

Деталі

Першим питанням у порядку денному на четвер стоїть звільнення з посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, який подав заяву на звільнення за власним бажанням.

Також нардепи планують розглянути урядовий Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5583) та альтернативний до нього, поданий нардепами. Законопроект покликаний на законодавчому рівні закріпити поняття державної політики у сфері захисту прав ветеранів та визначити систему захисту прав ветеранів.

Третім питанням стоїть законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл, наявність якого у порядку денному викликала подив в деяких нардепів.

"От там — танки, там — Путін… бджіл будемо охороняти", — з подивом зачитав пункт порядку денного позафракційний Олександр Дубінський. 

Крім того, нардепи планують розглянути законопроекти, що стосуються авіаційних правил, приватизації вугледобувних підприємств та продажу арештованого майна, визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу, зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів, адміністративної процедури, хмарних послуг та уточнити завдання та ведення підготовки національного спротиву.

Також нардепи мають затвердити календарний план наступної сьомої сесії ВР 9 скликання.

Контекст

Під час попереднього пленарного засідання, яке відбулося 26 січня, нардепи розглянули низку законопроектів, які, зокрема стосувалися збільшення розміру аліментів та електронних квитків для транспорту.

Також до ВР було внесено законопроект про відтермінування штрафів для ФОП за не використання РРО. 

Зауважимо, що представники ФОП два дні поспіль мітингували під ВР через невдоволення законодавчими нормами, які були ухвалені наприкінці минулого року.

Також стало відомо про можливі плани відправити нардепів на карантин через велику кількість захворілих на коронавірус. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99