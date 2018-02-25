ОИ-2018: сборная РФ по хоккею завоевала золото Олимпиады

В составе олимпийских атлетов из России шайбы забросили Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54, 60), победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов (70), на счету которого также три результативные передачи. В составе немцев отличились Феликс Щюц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57). Россияне перевели встречу в овертайм за 56 секунд до финальной сирены, когда находились в численном меньшинстве и сняли вратаря для уравнивания составов. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, после победы над чехами в субботу со счетом 6:4.

Отметим, российские хоккеисты впервые обыграли немцев на Олимпиаде. Это золото стало вторым для спортсменов с РФ на Олимпийских играх-2018. Ранее победу на Играх в женском одиночном фигурном катании получила Алина Загитова.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не пригласил на Игры российских хоккеистов Михаила Науменкова, Алексея Береглазова, Валерия Ничушкина, Антона Белова и Сергея Плотникова.