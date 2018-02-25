ОИ-2018: сборная РФ по хоккею завоевала золото Олимпиады

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61727 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74476 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77262 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106805 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100266 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104504 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111489 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117075 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122772 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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ОИ-2018: сборная РФ по хоккею завоевала золото Олимпиады

ОИ-2018: сборная РФ по хоккею завоевала золото Олимпиады

Киев  •  УНН

 • 13488 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Мужская сборная России по хоккею в овертайме обыграла сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В составе олимпийских атлетов из России шайбы забросили Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54, 60), победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов (70), на счету которого также три результативные передачи. В составе немцев отличились Феликс Щюц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57). Россияне перевели встречу в овертайм за 56 секунд до финальной сирены, когда находились в численном меньшинстве и сняли вратаря для уравнивания составов. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, после победы над чехами в субботу со счетом 6:4.

Отметим, российские хоккеисты впервые обыграли немцев на Олимпиаде. Это золото стало вторым для спортсменов с РФ на Олимпийских играх-2018. Ранее победу на Играх в женском одиночном фигурном катании получила Алина Загитова.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не пригласил на Игры российских хоккеистов Михаила Науменкова, Алексея Береглазова, Валерия Ничушкина, Антона Белова и Сергея Плотникова.

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