ОІ-2018: збірна РФ з хокею завоювала золото Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Чоловіча збірна Росії з хокею в овертаймі обіграла збірну Німеччини з рахунком 4:3 в фіналі зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У складі олімпійських атлетів з Росії шайби закинули В'ячеслав Войнов (20-та хвилина), Микита Гусєв (54, 60), переможну шайбу на 10-й хвилині овертайму закинув Кирило Капризов (70), на рахунку якого також три результативні передачі. У складі німців відзначилися Фелікс Щюц (30), Домінік Кагун (54) і Йонас Мюллер (57). Росіяни перевели зустріч в овертайм за 56 секунд до фінальної сирени, коли перебували в чисельній меншості і зняли воротаря для зрівнювання складів. Бронзові медалі завоювала збірна Канади, після перемоги над чехами в суботу з рахунком 6: 4.
Зазначимо, російські хокеїсти вперше обіграли німців на Олімпіаді. Це золото стало другим для спортсменів з РФ на Олімпійських іграх-2018. Раніше перемогу на Іграх в жіночому одиночному фігурному катанні здобула Аліна Загитова.
Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив до участі в Олімпіаді збірну Росії. Російські спортсмени виступають на Іграх в Пхенчхан під олімпійським прапором і в статусі олімпійських атлетів з Росії. Також МОК не запросив на Ігри російських хокеїстів Михайла Науменкова, Олексія Береглазова, Валерія Нічушкіна, Антона Бєлова і Сергія Плотнікова.