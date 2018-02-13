ОИ-2018: сборная Канады победила в дабл-миксте по керлингу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На Олимпийских зимних играх в корейском Пхьoнчхане определился победитель в соревнованиях микст-дуэтов в керлинге, информирует УНН.
В финальном противостоянии канадцам не было равных - победа над Швейцарией 10:3. Бронзовый комплект наград достался олимпийским атлетам России, которые обыграли норвежцев 8:4.
Таким образом, обладателями золотого комплекта медалей стал дуэт Кейтлин Лоз и Джон Моррис, а "серебряного" Дженни Перре и Мартина Риоса.
Стоит отметить, что четыре года назад 25-летняя Лоз стала олимпийской чемпионкой Сочи в составе классической женской команды.
Добавим, что завтра в Пхенчхане будет стартовать соревнования по керлингу у мужчин и женщин.
Напомним, украинские саночнице завершили выступления на Олимпиаде.