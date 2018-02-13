ОІ-2018: збірна Канади тріумфувала у дабл-міксті з керлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Олімпійських зимових іграх в корейському Пхьoнчхані визначився переможець у змаганнях мікст-дуетів в керлінгу, інформує УНН.
У фінальному протистоянні канадцям не було рівних – перемога над Швейцарією 10:3. Бронзовий комплект нагород дістався олімпійським атлетам Росії, які обіграли норвежців 8:4.
Таким чином, володарями золотого комплекту медалей став дует Кейтлін Лоз і Джон Морріс, а "срібного" Дженні Перре і Мартіна Ріоса.
Варто відзначити, що чотири роки тому 25-річна Лоз стала олімпійською чемпіонкою Сочі в складі класичної жіночої команди.
Додамо, що завтра у Пхьончхані стартуватимуть змагання з керлінгу у чоловіків та жінок.
Нагадаємо, українські саночниці завершили виступи на Олімпіаді.