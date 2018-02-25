ОИ-2018 завершились: в Пхенчхане погас Олимпийский огонь

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61737 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74481 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77266 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106807 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100266 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104504 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111489 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117075 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122772 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134276 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ОИ-2018 завершились: в Пхенчхане погас Олимпийский огонь

ОИ-2018 завершились: в Пхенчхане погас Олимпийский огонь

Киев  •  УНН

 • 14275 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В городе Пхенчхане (Южная Корея) завершилась церемония закрытия 23-х в истории зимних Олимпийских игр - Олимпийский огонь погас, сообщает УНН.

В "Параде наций" приняли участие 92 страны планеты. Обладатель единой награды для Украины фристайлист Александр Абраменко стал знаменосцем ОИ-2018.

В главных Играх четырехлетия боролись за медали 2925 спортсменов из 92 стран, что стало рекордом по численности.

Украинцы были представлены на зимней Олимпиаде в 9 из 15 видов спорта в количестве 33-х спортсменок. А именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

Примечательно, что на Олимпиаде в Корее был побит рекорд по количеству комплектов медалей (102) благодаря добавлению новых дисциплин в программу. Впервые на ОИ состоялись соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в керлинге.

Напомним, сборная Украины на 21 месте медального зачета завершила ОИ-2018.

Украинские Национальные Новости

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