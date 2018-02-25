ОИ-2018 завершились: в Пхенчхане погас Олимпийский огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В городе Пхенчхане (Южная Корея) завершилась церемония закрытия 23-х в истории зимних Олимпийских игр - Олимпийский огонь погас, сообщает УНН.
В "Параде наций" приняли участие 92 страны планеты. Обладатель единой награды для Украины фристайлист Александр Абраменко стал знаменосцем ОИ-2018.
В главных Играх четырехлетия боролись за медали 2925 спортсменов из 92 стран, что стало рекордом по численности.
Украинцы были представлены на зимней Олимпиаде в 9 из 15 видов спорта в количестве 33-х спортсменок. А именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).
Примечательно, что на Олимпиаде в Корее был побит рекорд по количеству комплектов медалей (102) благодаря добавлению новых дисциплин в программу. Впервые на ОИ состоялись соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в керлинге.
Напомним, сборная Украины на 21 месте медального зачета завершила ОИ-2018.