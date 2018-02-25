ОІ-2018 завершились: у Пхьончхані згас Олімпійський вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У місті Пхьончхан (Південна Корея) завершилась церемонія закриття 23-х в історії зимових Олімпійських ігор - Олімпійський вогонь згас, повідомляє УНН.
У "Параді націй" взяли участь 92 країни планети. Володар єдиної нагороди для України фрістайліст Олександр Абраменко став прапороносцем ОІ-2018.
У головних Іграх чотириріччя змагалися за медалі 2925 спортсменів з 92 країн, що стало рекордом за чисельністю.
Українці були представлені на зимовій Олімпіаді у 9 з 15 видів спорту у кількості 33-х спортсменок. А саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен).
Примітно, що на Олімпіаді в Кореї був побитий рекорд за кількістю комплектів медалей (102) завдяки додаванню нових дисциплін в програму. Вперше на ОІ відбулися змагання зі сноуборду в категорії біг-ейр, мас-старт в ковзанярському спорті, командні змагання в гірськолижному спорті, дабл-мікст в керлінгу.
Нагадаємо, збірна України на 21 місці медального заліку завершила ОІ-2018.