ОИ-2018: украинский дебютант не сумел преодолеть квалификацию по фигурному катанию

Неудачный прокат короткой программы не оставил нашему земляку никаких шансов на продолжение борьбы. Во время выступления ученик американского тренера Тэмми Гэмбла допустил ошибки практически в каждом прыжковом элементе, которые обычно он выполнял стабильно. В частности, фигурист упал с тулупа в четыре оборота, затем - с тройного Лутца. В итоге его сумма баллов - 46,58 состояла из оценок за выполнение дорожки шагов и вращения, и привела только к последнему 30-го места.

Отметим, что в тройке лучших разместились двое японцев: Юдзуру Ханю получил 111,68 баллов, а Шома Уно 104,17. Между ними оказался испанец Хавьр Фернандез - 107,58.

Заметим, что к участию в произвольной программе квалифицировались 24-ти спортсмены.

Добавим также, с произвольной программой фигуристы выступят 17 февраля.