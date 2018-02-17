ОІ-2018: український дебютант не зумів подолати кваліфікацію з фігурного катання

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Український фігурист Ярослав Паніот не потрапив до довільної програми олімпійського турніру фігуристів у чоловічому одиночному катанні, що проходить південнокорейському Пхьончхані, передає УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.

Невдалий прокат короткої програми не залишив нашому земляку жодного шансу на продовження змагань. Під час виступу учень американського тренера Теммі Гембла припустився помилок практично у кожному стрибковому елементі, які зазвичай він виконував стабільно. Зокрема, фігурист упав з тулупа у чотири оберти,потім — з потрійного лутца. У підсумку його сума балів — 46,58 складалася з оцінок за виконання доріжки кроків та обертання, та призвела тільки до останнього 30-го місця.

Зазначимо, що у трійці кращих розмістилися двоє японців: Юдзуру Ханю отримав 111,68 балів, а Шома Уно 104,17. Між ними опинився іспанець Хав’р Фернандез — 107,58.

Зауважимо, що до участі у довільній програмі кваліфікувалися 24-ти спортсмени.

Додамо також, із довільною програмою фігуристи виступлять 17 лютого.

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