ОИ-2018: лыжница Нилссон принесла Швеции второе "золото"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Южной Корее продолжился розыгрыш олимпийских медалей 23-х зимних Игр. На этот раз награды получили лыжницы (классический стиль) в женском спринте, передает УНН.
Через квалификацию, четвертьфинал и полуфинал к заключительный заезд попали шесть спортсменок. Шведка Стена Нилссон стала олимпийской чемпионкой. Она финишировала со временем 3:03,84 мин, обогнав обладательницу "серебра" норвежку Майкен Касперсен Фаллу на 3,03 секунды. Бронзовая награда на счету олимпийской атлетики из России Юлии Белоруков +3,37с.
Отметим, что Нилссон принесла сборной Швеции вторую золотую медаль на Играх в Корее после Шарлотты Каллы (скиатлон).
Примечательно, что Нилссон является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в командном спринте, четырехкратной серебряным призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, многократной победительницей этапов Кубка мира.
Как сообщал УНН, представительницы Украины не смогли преодолеть квалификационный барьер Игорь.