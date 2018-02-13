ОИ-2018: лыжница Нилссон принесла Швеции второе "золото"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77149 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91127 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93711 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110636 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101419 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105033 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112033 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122943 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134547 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ОИ-2018: лыжница Нилссон принесла Швеции второе "золото"

ОИ-2018: лыжница Нилссон принесла Швеции второе "золото"

Киев  •  УНН

 • 7973 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Южной Корее продолжился розыгрыш олимпийских медалей 23-х зимних Игр. На этот раз награды получили лыжницы (классический стиль) в женском спринте, передает УНН.

Через квалификацию, четвертьфинал и полуфинал к заключительный заезд попали шесть спортсменок. Шведка Стена Нилссон стала олимпийской чемпионкой. Она финишировала со временем 3:03,84 мин, обогнав обладательницу "серебра" норвежку Майкен Касперсен Фаллу на 3,03 секунды. Бронзовая награда на счету олимпийской атлетики из России Юлии Белоруков +3,37с.

Отметим, что Нилссон принесла сборной Швеции вторую золотую медаль на Играх в Корее после Шарлотты Каллы (скиатлон).

Примечательно, что Нилссон является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в командном спринте, четырехкратной серебряным призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, многократной победительницей этапов Кубка мира.

Как сообщал УНН, представительницы Украины не смогли преодолеть квалификационный барьер Игорь.

Украинские Национальные Новости

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