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ОІ-2018: лижниця Нілссон принесла Швеції друге "золото"

ОІ-2018: лижниця Нілссон принесла Швеції друге "золото"

Київ • УНН

 • 7973 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Південній Кореї продовжився розіграш олімпійських медалей 23-х зимових Ігор. На цей раз нагороди отримали лижниці (класичний стиль) у жіночому спринті, передає УНН.

Через сито кваліфікації, чвертьфіналу та півфіналу до заключного заїзду потрапили шестеро спортсменок. Шведка Стіна Нілссон стала олімпійською чемпіонкою. Вона фінішувала з часом 3:03,84 хв, обігнавши володарку "срібла" норвежку Майкен Касперсен Фаллу на 3,03 секунди. Бронзова нагорода на рахунку олімпійської атлетки з Росії Юлії Бєлорукової +3,37 с.

Зазначимо, що Нілссон принесла збірній Швеції другу золоту медаль на Іграх у Кореї після Шарлотти Калли (скіатлон).

Примітно, що Нілссон є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2014 року в командному спринті, чотириразовою срібною призеркою чемпіонатів світу, триразовою чемпіонкою світу серед юніорів, багаторазовою переможницею етапів Кубка світу.

Як повідомляв УНН, представниці України не змогли подолати кваліфікаційний бар'єр Ігор.

 

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