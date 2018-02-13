ОІ-2018: лижниця Нілссон принесла Швеції друге "золото"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Південній Кореї продовжився розіграш олімпійських медалей 23-х зимових Ігор. На цей раз нагороди отримали лижниці (класичний стиль) у жіночому спринті, передає УНН.
Через сито кваліфікації, чвертьфіналу та півфіналу до заключного заїзду потрапили шестеро спортсменок. Шведка Стіна Нілссон стала олімпійською чемпіонкою. Вона фінішувала з часом 3:03,84 хв, обігнавши володарку "срібла" норвежку Майкен Касперсен Фаллу на 3,03 секунди. Бронзова нагорода на рахунку олімпійської атлетки з Росії Юлії Бєлорукової +3,37 с.
Зазначимо, що Нілссон принесла збірній Швеції другу золоту медаль на Іграх у Кореї після Шарлотти Калли (скіатлон).
Примітно, що Нілссон є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2014 року в командному спринті, чотириразовою срібною призеркою чемпіонатів світу, триразовою чемпіонкою світу серед юніорів, багаторазовою переможницею етапів Кубка світу.
Як повідомляв УНН, представниці України не змогли подолати кваліфікаційний бар'єр Ігор.