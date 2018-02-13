ОИ-2018: американская сноубордистка выиграла первое "золото" четвертого соревновательного дня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль в дисциплине хаф-пайп на зимней Олимпиаде в Южной Корее, сообщает УНН со ссылкой на сайт МОК.
17-летняя Ким завоевала свою первую медаль в олимпийской карьере. При этом на счету девушки уже есть четыре золотые медали на стартах "X-Games". В активе спортсменки 98,25 баллов.
С показателем 89,75 баллов серебряным призером стала китаянка Джию Лиу. Американка Ариэль Голд завоевала бронзу (85,75).
Заметим, что американка Ким стала самой молодой спортсменкой в истории Игр, которой удалось взять медаль в сноубординге.
Как сообщал УНН, исключительно американские спортсмены - Джейми Андерсон и Редмонд Джерард - завоевывали золотые награды по сноуборду на Олимпиаде в Корее.