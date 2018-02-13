ОИ-2018: американская сноубордистка выиграла первое "золото" четвертого соревновательного дня

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77142 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91114 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93700 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110633 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101418 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105032 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112032 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122943 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134547 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ОИ-2018: американская сноубордистка выиграла первое "золото" четвертого соревновательного дня

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль в дисциплине хаф-пайп на зимней Олимпиаде в Южной Корее, сообщает УНН со ссылкой на сайт МОК.

17-летняя Ким завоевала свою первую медаль в олимпийской карьере. При этом на счету девушки уже есть четыре золотые медали на стартах "X-Games". В активе спортсменки 98,25 баллов.

С показателем 89,75 баллов серебряным призером стала китаянка Джию Лиу. Американка Ариэль Голд завоевала бронзу (85,75).

Заметим, что американка Ким стала самой молодой спортсменкой в ​​истории Игр, которой удалось взять медаль в сноубординге.

Как сообщал УНН, исключительно американские спортсмены - Джейми Андерсон и Редмонд Джерард - завоевывали золотые награды по сноуборду на Олимпиаде в Корее.

Украинские Национальные Новости

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