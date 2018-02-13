ОІ-2018: американська сноубордистка виграла перше "золото" четвертого змагального дня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Американська сноубордистка Хлоя Кім завоювала золоту медаль в дисципліні хаф-пайп на зимовій Олімпіаді в Південній Кореї, повідомляє УНН з посиланням на сайт МОК.

17-річна Кім завоювала свою першу медаль в олімпійській кар'єрі. При цьому на рахунку дівчини вже є чотири золоті медалі на стартах "X-Games". В активі спортсменки 98,25 балів.

З показником 89,75 балів срібною призеркою стала китаянка Джію Ліу. Американка Аріель Голд виборола бронзу (85,75).

Зауважимо, що американка Кім стала наймолодшою спортсменкою в історії Ігор, якій вдалося взяти медаль в сноубордингу.

Як повідомляв УНН, виключно американські спортсмени - Джеймі Андерсон та Редмонд Джерард завойовували золоті нагороди зі сноуборду на Олімпіаді у Кореї.

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